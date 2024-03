Sosa ci crede: "Barcellona-Napoli, con Osimhen al 100% sarà diverso! Vi spiego perché con Victor si può vincere"

Roberto 'El Pampa' Sosa, nel corso della quarta puntata della seconda edizione della trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli, prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, ha parlato così del Napoli:

"Purtroppo oggi ci si allena molto meno di una volta nella fase difensiva. Sul colpo di testa di Vlahovic, la posizione del corpo di Rrahmani è totalmente sbagliata. Non si può perdere di vista la palla, così come neanche l'attaccante e il portiere. Sono riferimenti fondamentali per il difensore. Anche sull'errore di Traorè io ritengo che ad avere maggiore responsabilità sia Meret, che doveva vedere il pressing della Juve e provare a saltare il centrocampo dando il pallone a Osimhen. Il problema è che ci sono state troppe indicazioni per questi ragazzi dall'inizio del ritiro a oggi. Facendo riferimento all'ultimo caso, Traorè con Mazzarri aveva delle direttive, con Calzona delle altre e questo ha creato solo confusione. Un nuovo allenatore deve rendere il calciatore più tranquillo e metterlo dove gli è più congeniale, cosa che sta facendo Calzona. Un mese fa, Di Lorenzo faceva il quinto, quando lui giocando nei quattro è riuscito a vincere lo scudetto e ad arrivare in Nazionale. Oggi è tornato dove rende al massimo.

Vlahovic oppure Osimhen? Sono due attaccanti forti. Nel Napoli dello scudetto con Osimhen che fatto 26 gol, sono convinto che il serbo avrebbe fatto lo stesso, ma se, per gioco, mettiamo Osimhen in questa Juve o in quella dell'anno scorso, fa fatica, come Chiesa, Di Maria e altri. Osimhen è forte, non si discute, ma anche Vlahovic lo è. In chi mi rivedo dei due? Forse più nel bianconero, anche se lui è più forte tecnicamente, ma io quel colpo di testa domenica non lo sbagliavo. La sfida di Europa League Roma-Brighton? Sono due allenatori giovani, propositivi. A me fa molto piacere quello che sta facendo De Zerbi, con cui ho giocato a Napoli. Ho avuto anche modo di andarlo a trovare in Inghilterra. De Rossi? A volte il calcio dipende da chi lo racconta, fino a un mese fa sembrava che la Roma non potesse giocare a pallone, invece oggi è tutta un'altra musica. Non sempre sono i calciatori a fare la differenza, basti pensare a Thiago Motta, che, con minore qualità di altri club, fa giocare il Bologna molto bene. Barcellona-Napoli? All'andata Osimhen non era al 100%, tant'è vero che è uscito, ma al ritorno sarà diverso. Ci saranno molti spazi e il Barcellona nella Liga è la squadra col baricentro più alto di tutti, quindi una palla messa bene potrebbe creare l'occasione decisiva. Osimhen sarà fondamentale. Io sono tifoso del Gimnasia e lì trovi il maggior numero di murales di Maradona. In quell'ambiente ha lasciato un ricordo indelebile, forse anche più che nel Boca, dove comunque è facile che sia rimasto impresso nella memoria di tutti. Il numero 10 che ho portato sulle spalle per l'ultima volta? Prima di arrivare dissi subito che avrei voluto indossarlo. La Serie C mi faceva paura, ma una volta accettato di lasciare Udine ho detto a Marino che l'avrei voluto. E così è stato".