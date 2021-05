Stefano Sorrentino ex portiere di Chievo e Palermo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve stare molto attento, con la Fiorentina non sarà una passeggiata. Nel ruolo di portiere devono esserci gerarchie ben precise tra primo, secondo e terzo portiere. C’è bisogno di stabilità mentale e fiducia in questo ruolo così delicato".