Sorrentino: "Meret? Non è piacevole lavorare sapendo che il club cerca un portiere"

Stefano Sorrentino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

"Sicuramente lavorare con tanti nomi accostati ogni giorno non è facile per Meret. Per me è un portiere affidabile, le amichevoli lasciano il tempo che trovano. Sapere che il club è alla ricerca di un estremo difensore non è piacevole per chi gioca lì. Kepa? A Napoli si mette in discussione sempre tutto, ma non si può piacere a tutti. Se ci mettiamo a discutere calciatori che arrivano dal Chelsea fa sorridere. Se uno gioca a quei livelli non lo fa per caso. Raspadori? Serve uno delle sue caratteristiche in questa rosa. Il rapporto qualità prezzo è ottimo"