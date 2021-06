Sorrentino: "L'Italia ha un gran gruppo. E' una squadra che può arrivare fino in fondo"

Euro 2020 - Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il video di Florenzi sul pullman dopo la partita manifesta la grande unità del gruppo. Merito del lavoro di Mancini. L'entusiasmo, la freschezza e la sfacciataggine di questa Nazionale può sopperire ad un gap tecnico con squadre più favorite.

Le immagini di Eriksen sono state forti. L'importante è che si sia risolto tutto nel migliore dei modi. L'Italia di Mancini è una Italia nuova, divertente e che ha riavvicinato i tifosi. Ha tutte le certe in regola per arrivare fino in fondo".