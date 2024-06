Sorrentino: "Conte? Senza le coppe il Napoli è una delle prime candidate a vincere lo scudetto"

Calciomercato Napoli - Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il titolare agli Europei sar√† il capitano Donnarumma, ma il calcio non √® matematica. Gioco dal basso? L'importante √® che il portiere pari, ma credo che Donnarumma sia ancora il pi√Ļ forte ed il campo ci dir√† se √® vero oppure no. Gigio gioca nel PSG, non in una squadretta, poi l'Europeo deve ancora cominciare e non andrebbe criticato gi√† da ora. Conte? Sapevo che il Napoli era su di lui, come su di altri allenatori. E' un allenatore top, che se lasciato lavorare, pu√≤ fare la differenza. Il Napoli, senza le coppe, l'anno prossimo sar√† una delle prime candidate a vincere lo scudetto. Conte √® un allenatore che azzera le gerarchie quando arriva in una squadra nuova"