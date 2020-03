Sollazzo: "Gattuso ha mentalità vincente ma questo Napoli ne deve fare di strada per imporsi"

Boris Sollazzo, critico cinematografico e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Gattuso ha creato una nuova struttura tecnica e tattica, scegliendo l'undici titolare di base. Il Napoli però deve ancora fare tanta strada per imporre il proprio gioco, quando invece gioca a specchio è riuscito a battere i 'campioni del mondo' della Juventus, Inter e Lazio. C'è un Napoli pre e un Napoli post ammutinamento; quello pre perde punti più per demeriti altrui che propri, ma con un problema enorme nello spogliatoio che esplode dopo la gara con il Salisburgo; quello post è arrivato quasi in zona retrocessione. Il vero Napoli è simile a quello attuale. Gattuso ha la mentalità vincente, ma senza mai dimenticarsi come si soffre".