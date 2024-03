Sole24Ore, Bellinazzo: "L’esultanza di Kvaratskhelia ha un grande significato, c'è una voglia particolare che farà felice i tifosi del Napoli"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Sole24Ore Marco Bellinazzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’esultanza di Kvaratskhelia ha un grande significato, dopo la chiacchierata con il papà a Tbilisi ho letto nella sua esultanza una voglia particolare che farà felice i tifosi del Napoli che in estate dovranno salutare Osimhen.

L’incontro con il papà di Kvaratskhelia? Mi ha raccontato di questo suo ragazzino che viveva con la voglia di diventare un campione, che si alzava alle sei del mattino in un contesto non semplice. Il fatto che Maradona fosse il trait d’union della scelta di Napoli sinceramente mi ha emozionato da tifoso.

Sono stato in Georgia ed è stata l’occasione per toccare con mano l’affetto per Kvaratskhelia e quanti colori georgiani e del Napoli ci fossero: uno spot enorme, con qualunque georgiano in contatto l’idea di avere in contatto Kvara e lo scudetto è stata una passione comune.

Ho raccontato al papà di Kvaratskhelia che mio figlio ha come idolo Khvicha”