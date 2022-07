Sole24Ore, Bellinazzo: "Dybala-Napoli? L’addio ad Insigne e Mertens ha liberato 15-20mln di ingaggi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dybala? Sarebbe una operazione di prima fascia, con un tasso tecnico acclarato ed esperienza internazionale che in uno spogliatoio sarebbe fondamentale. Una figura come quella di Dybala non ci starebbe male, ma il Napoli può permettersi l’argentino dopo aver calato il monte ingaggi? Gli spazi ci sarebbero, l’addio ad Insigne e Mertens ha liberato 15-20 milioni di euro di ingaggi, e chi è arrivato non ha stipendi pesanti. Lo spazio ci sarebbe, l’opportunità di prendere un giocatore come Dybala potrebbe garantire la capacità di gestire dei momenti clou in cui sono venuti meno gli azzurri. Il bilancio del Napoli? Ha patito la pandemia e ha eroso il tesoretto”