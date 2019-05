Sole 24 Ore, Bellinazzo: "Il 'no' di ADL ai 900 milioni inverosimile, ma nel giro di qualche anno potrebbe vendere il Napoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore:

“Non c’è alcun interesse concreto per il Napoli, ma il passaggio da una stagione all’altra porta gli advisor di grandi gruppi a valutare l’interesse di investire in un club italiano. I giornali italiani sono pieni di storie più o meno vere che riguardano vari club: Fiorentina, Roma, Sampdoria, Napoli, ma non c’è nessun discorso avviato col Napoli come invece c’è per la Fiorentina. Certo, nel giro di qualche anno De Laurentiis potrebbe decidere di vendere il Napoli e associo l’idea alla risalita del Bari alla serie A perché ove mai arrivasse in A, il regolamento è chiaro: non si possono avere 2 squadre in serie A.

Non è plausibile il no di De Laurentiis a 900 milioni. La valutazione del Napoli è tra i 500 ed i 600 milioni”.