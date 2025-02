Sky, Ugolini: "Primato a rischio, ma con la Lazio risposte importanti. Vi svelo l’ordine di rientro degli infortunati"

Ai microfoni di Sky Sport 24, Massimo Ugolini ha parlato del Napoli dopo il pareggio con la Lazio:

"Raspadori è stato sempre decisivo, quando è stato chiamato in causa. Gol vittoria contro il Venezia, col del pareggio con la Lazio. E’ un giocatore di cui le proprie qualità tecniche e tattiche non possono essere messe in discussione. Anche ieri un gol pregevolissimo per il controllo orientato e per la capacità di bruciare sul tempo gli avversari. Conte è stato bravo a sfruttare le qualità delle seconde linee e dei giocatori che hanno avuto meno spazio fino a questo momento. Probabilmente verrà riproposto anche nella trasferta delicatissima a Como, quando il Napoli saprà quale posizione in classifica occuperà (dopo Juventus-Inter e Inter-Genoa, ndr.). Il primato è a rischio, ma le risposte sono state importanti. E’ ovvio che ci si aspetta qualcosa di più, soprattutto si aspettano gli infortunati: Olivera, Spinazzola e Neres. Questo dovrebbe essere l’ordine di rientro, non prima però di un paio di settimane”.