Sky, Ugolini: "Panchina Napoli, Conte molto più avanti di Pioli: questa sera possibili notizie"

Ultime calcio - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha dato aggiornamenti importanti sul futuro della panchina azzurra:

“Potrebbe essere una serata che regalerà qualche notizia, diciamo che Conte in questa situazione sembra nettamente più avanti rispetto a Stefano Pioli. Il presidente De Laurentiis si aspettava una risposta da Gasperini, che però non è arrivata. Anzi, il fatto che ci sarà un nuovo incontro con Percassi è l'indicatore che Gasperini non era evidentemente convinto e, dunque, è disponibile a trattare una riprogrammazione con l'Atalanta. In sostanza, si sono riattivati i contatti con Conte e Pioli".