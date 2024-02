Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Milan-Napoli e come giocheranno gli azzurri? Mi aspetto il ritorno della difesa a tre, secondo me si andrà verso questa soluzione tattica. Kvaratskhelia e Simeone assieme? Dovremo vedere in questi giorni”