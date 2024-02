Sky, Ugolini: "Le scelte di Calzona per Cagliari: ieri c'è statoun colloquio con i calciatori"

Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Massimo Ugolini ha dato le ultime di formazione riguardo le scelte di mister Francesco calzona per la gara di domani tra Cagliari e Napoli :

"Osimhen non dovrebbe essere in dubbio. Bisogna capire le condizioni di Ngonge, che non dovrebbe essere convocato. Trauma distorsivo alla caviglia che continua a dargli noia. Francesco Calzona attingerà a piene mani alla rosa, vedremo un Napoli nel segno del turnover. In ballo la posizione di Zielinski, che dovrebbe essere titolare.

Calzona ieri si è confrontato con i giocatori, che conosce molto bene, sin dai tempi di Maurizio Sarri. E’ più che un’opzione vedere Zielinski dal primo minuto a Cagliari, considerando che Traorè ha fatto bene, ma non ha i 90 minuti delle gambe".