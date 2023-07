Sky, Ugolini: "Kim? Il Napoli sapeva benissimo che la clausola poteva essere attivata. Su Osimhen...”

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Per ciò che ha fatto vedere e per i margini di crescita che sono ancora importanti, sarebbe complicato sostituirlo: certo si potrebbe dare spazio a Raspadori e prendere un calciatore con caratteristiche diverse che possa fare da alternativa tecnica. Il Napoli certi ragionamenti li sta facendo, considerando il valore del calciatore. Kim? Il lavoro in questo momento non credo debba preoccupare, una società come il Napoli sapeva benissimo che la clausola poteva essere attivata”