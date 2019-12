Sky, Ugolini: "Il Napoli deve tornare sul mercato a gennaio: serve un'alternativa ad Allan"

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“È cominciato il disgelo in casa Napoli, questo si è capito dalle parole di De Laurentiis e Gattuso durante la cena natalizia. Purtroppo l’umore del gruppo è stato condizionato da quanto successo nell’ultimo mese e mezzo. Al momento c’è un riavvicinamento delle parti però aspettiamo, la partita di domenica sera sarà fortemente indicativa di questa possibile svolta. Molti si aspettavano che già contro il Parma ci potesse essere la svolta, in realtà non è stato così. Servono piccoli passi. Quando non c’è Allan in campo si fa fatica molto in fase di recupero. Il Napoli deve intervenire sul mercato, a gennaio servirà un giocatore che possa essere un’alternativa ad Allan o qualcuno che possa avere le due caratteristiche: quella di interdizione e quella di impostazione”.