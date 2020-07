Sky, Ugolini: "Battere la Roma per reagire dopo Bergamo! Manolas partirà titolare, in attacco spazio a Milik e Callejon"

Notizie Calcio Napoli - Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Se il Napoli battesse la Roma, la riacciufferebbe in classifica dando una grande risposta a Gattuso dopo la sconfitta di Bergamo. Ci sarà qualche novità di formazione rispetto al match contro l'Atalanta, con Manolas che tornerà titolare da grande ex, così come Mario Rui che dovrebbe trovare spazio sulla sinistra. Tra i pali Merte, Milik e Callejon sostituiranno mertens e Politano, mentre Insigne va verso la conferma".