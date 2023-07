Sky, Tecca: "Garcia? Vedremo cose nuove dopo Spalletti, ci sarà da divertirsi”

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Tecca, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia? Si presenterà ai calciatori capendo subito con chi ha a che fare, poi ci sarà il lavoro di condizionamento atletico ma il pallone uscirà subito nelle esercitazioni tattiche. Le prime tre giornate possono dare una spinta forte in partenza al Napoli, sarà un campionato tirato con le squadre in campo anche a Natale: sarà importante partire subito forte. Con Garcia potremmo vedere un Napoli più verticale e propositivo in alcuni frangenti, ma dipenderà da che tipo di squadra avrà davanti dopo il mercato. Vedremo cose nuove dopo Spalletti, ci sarà da divertirsi”