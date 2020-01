Sky, Romano: "Il Napoli vuole chiudere oggi per Amrabat e Rrahmani, Inter sempre più su Mertens"

Mercato Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabrizio Romano, giornalista Sky Sport

“La Ssc Napoli conta di chiudere entro oggi i due affari con Verona Amrabat e Rrahmani. Lo scambio Llorente-Politano invece, avrebbe fatto comodo a Napoli e all’Inter, ma i due giocatori hanno un po' rallentato il discorso e vedremo se col passare dei giorni verrà ripreso. L’Inter è la squadra italiana più interessata a Mertens, ma a gennaio il calciatore non può muoversi per volontà e clausola inserita da De Laurentiis per cui ogni discorso sarà rinviato alla prossima stagione. Damian tra gennaio e giungo andrà all’Inter, c’è appunto da capire quando avverrà questo passaggio. Se un difensore lascerà Milano, si anticiperà il discorso col Parma”.