Sky, Romano: "Ancelotti all'Arsenal è una possibilità, è sempre più lontano da Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabrizio Romano, giornalista Sky

“Ancelotti all’Arsenal è una possibilità. Non è una trattativa in fase di completamento, ma l’ipotesi diventa via via più plausibile perché alcuni dirigenti dell’Arsenal ha sempre avuto una grande considerazione del tecnico. Ancelotti è sempre più lontano dal Napoli, l’Arsenal sta provando a rimettere insieme i cocci di una stagione finora non al’altezza per cui e strade potrebbero incrociarsi”.