In collegamento da Dimaro, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha dichiarato:

"Calenda doveva stare un giorno, ma è già il terzo per lui qui a Dimaro. Si cerca accordo per rinnovo Osimhen. Le volontà sono comuni. A fronte di una valutazione di 200 milioni il nigeriano si aspetta un aumento cospicuo di ingaggio. Si lavora anche per l'inserimento di una clausola per lasciarlo partire tra un anno. Si lavora tra alti e bassi".