Sky - Zielinski-Lazio: ci sarà una nuova offerta, presto il contatto De Laurentiis-Lotito

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Piotr Zielinski verso la Lazio? Sarri continua a sognarlo e a metterlo in cima alla lista dei desideri, lo considera l’ideale sostituto di Sergej Milinkovic-Savic: è da settimane che Sarri ha indicato il nome di Piotr, la scorsa settimana la prima offerta della Lazio è stata respinta e credo che nei prossimi giorni tornerà alla carica alzando l’offerta provando a rilanciare per Zielinski. Ci sarà un nuovo contatto tra Lotito e De Laurentiis, poi non sappiamo se tra un mese le cose cambieranno dato che il giocatore ha il contratto in scadenza e si può rischiare di perderlo”