Sky, Petrucci: "Napoli-Lazio? Kamada non giocherà dal 1', il motivo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lazio? Nessuno si aspettava un inizio del genere, Sarri si aspettava qualcosa relativo al lato fisico e all’inserimento dei nuovi calciatori arrivati in rosa in ritardo: per ora il mister ha puntato su dieci undicesimi della vecchia Lazio, e sono loro ad essere venuti meno.

Dopo il Napoli ci saranno Juventus, Milan ed Atalanta: il calendario non è dei migliori. Con il Lecce ci sono state delle superficialità, col Genoa si è tentata una reazione ma è come se fosse il tipico ‘vorrei ma non posso’.

Kamada? Fisicamente sta bene ma non è ancora in condizione, ha giocato da titolare le prime due ma credo che col Napoli ci sarà Vecino dal 1’ per scelta tattica prima ancora che fisica”