Marco Nosotti di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne è uno dei calciatori che ha il posto assicurato nei 23 di Mancini agli Europei. Nessuno interpreta quel ruolo come lui da esterno. Insigne è il miglior assist man in Serie A con 62 assist. Questa è più che mai la Nazionale di Insigne".