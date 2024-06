Sky, Nosotti: "Di Lorenzo molto silenzioso? Sì, è il figlioccio di Spalletti, forse non in formissima ma il posto a destra è suo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La nazionale di Luciano Spalletti? Abbiamo visto un po’ di approssimazione nell’andare a pressare la costruzione avversaria, poi il centravanti ce l’abbiamo perchè Scamacca è altruista e lavora per la squadra: Frattesi è il capocannoniere dell’era Spalletti, mi sembra che il doppio play può essere sostenuto ma serve più velocità con e senza palla. Ieri Spalletti è stato contento di Buongiorno, così come Dimarco che ha fatto tutta la fascia. Di Lorenzo molto silenzioso? Sì, è vero: è il figlioccio di Spalletti, forse non era in formissima negli ultimi tempi ma il posto a destra è suo. Anche se Bellanova è un gran crossatore e salta l’uomo. Folorunsho invece ha fatto bene: è sereno e dentro gli schemi, ha disponibilità e sa far tante cose”