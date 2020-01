Sky, Modugno: "Non mi aspetto cessioni imprevedibili a gennaio, Tonelli e Younes dovrebbero partire. Su Ghoulam..."

Ultime mercato Napoli. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Cessioni a gennaio? Penso che Tonelli possa andare alla Sampdoria, mentre su Younes ci sono vari discorsi aperti. Francamente non mi aspetto partenze imprevedibili in questa sessione di mercato, mentre la prossima estate potrebbe esserci un bel via vai da Castel Volturno. Ghoulam? E’ un discorso a parte, vedremo se qualcosa si muoverà”.