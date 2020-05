Sky, Modugno: "Napoli in attesa della decisione di Mertens: se dovesse andar via, possibile doppio colpo in avanti"

Ultime notizie mercato Napoli – Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è in attesa di conoscere quella che sarà la decisione di Dries Mertens che è un bomber che garantisce 25-30 gol a stagione. Napoli è speciale per lui ma gli azzurri hanno l’intenzione di prendere uno o due grandi bomber, soprattutto considerando che al momento ci sono anche Milik e Llorente sono in bilico. Per Zielinski c’è tanta fiducia di poter arrivare al rinnovo”.