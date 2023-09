Sky, Modugno: "Il Napoli ha fatto un errore quest'estate. Uno scenario che potrebbe avverarsi quest'anno è..."

Il giornalista di Sky Francesco Modugno, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la sofferta vittoria degli azzurri in Champions contro il Braga.

"Quella ottenuta dal Napoli contro il Braga è una vittoria pesante, vincere all'estero in Champions League non è mai facile. Bisogna tenersi il buono, ma va detto che adesso gli azzurri hanno meno soluzioni e non hanno ancora identità. In prospettiva non so cosa aspettarmi in questo senso.