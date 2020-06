Sky, Modugno: "Hysaj titolare a sinistra, a centrocampo qualche problema: Gattuso sceglierà presto i titolari..."

Ultime calcio Napoli - Francesco Modugno, gironalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Modugno

"Il calcio è mancato tantissimo, ieri la Rai ha fatto 8,5mln di spettatori. Chi raccontava di un paese che non aveva bisogno del calcio si sbagliava. Al 90esimo, poi, si torna ad affrontare i problemi della vita, ma almeno ci si distrae un po'. Hysaj a sinistra, potrebbe partire titolare. A centrocampo in tanti hanno problemi. Giocherà chi magari sarà in grado di dare un contributo importante al match secondo Gattuso".