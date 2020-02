Sky, Modugno: "Contro l'Inter prestazione e atteggiamento convincenti. Lozano grande investimento, ma il messicano non riesce ad accendersi"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Modugno, collega di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Risultato importante quello di ieri. Prestazione ed atteggiamento che hanno permesso di riscattarsi dopo la sconfitta con il Lecce. Arrivano segnali incoraggianti, dopo l'incredibile KO contro i pugliesi. Lozano è stato un grande investimento ed ha un valore importante. Il giocatore ha avuto molte difficoltà ad ambientarsi e poche possibilità di mettersi in mostra. Il ragazzo ha sofferto tanto e si vede che gli manca tanto lo smalto quanto lo spunto. Da un punto di vista culturale Elmas ha un carattere differente rispetto a Lozano che ha un carattere chiuso che non gli permette di mettere in mostra le sue capacità".