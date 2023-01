Sky, Modugno: "A Spalletti l'aggettivo buffo non è piaciuto, con Allegri ne vedremo ancora delle belle"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"A Spalletti l'aggettivo buffo non gli è piaciuto. Ci è rimasto male. Sono stato testimone della tensione post partita di quella gara con la Juve. Ci apprestiamo a vivere una rivalità accesa. Domani sarà una speciale serata anche per questo. Si è aperta un'epoca. La conferenza stampa di Spalletti è stata perfetta. però tra le pieghe c'era qualche riferimento. Formazione? Ogni allenatore ha dei titolarissimi. Li ha anche Spalletti, otto sono certi, due sono riflessioni come per esempio mi aspetto più Politano e Mario Rui e non Lozano e Olivera".