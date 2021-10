Sky, Minotti: "Gol di Insigne spot per il calcio. Spalletti ha dimostrato che il Napoli può essere credibile con più moduli"

Lorenzo Minotti, commentatore Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il gol di Insigne è uno spot per il calcio. A volte la palla finisce in curva, mentre Lorenzo è stato bravissimo dimostrando maturità e risolvendo las partita.

Pregevole anche l'assist per Osimhen sul secondo gol che manda in porta il nigeriano.

Spalletti passa al 4-2-3-1 con Insigne che si sposta alle spalle di Osimhen quando pensavo mettesse Mertens in quel ruolo. Un cambio che porta al gol del vantaggio.

Con la sostituzione di Politano, il Napoli è passato al 3-5-2 convincendo ancora di più con Insigne che ha fatto benissimo anche da interno di centrocampo.

Questo dimostra che il Napoli può fare bene con qualsiasi modulo e anche l'infortunio di Manolas si è potuta trasformare in un'opportunità così come quello di Demme nel precampionato ci ha consegnati un grande regista come Fabian Ruiz".