Sky, Marianella: "Barcellona-Napoli: vi dico le mie percentuali su chi passa il turno"

Massimo Marianella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

"Per me il Napoli ha il 55% di possibilità di passare il turno perché sta bene e questa nuova gestione ha ridato convinzione. Inoltre hanno ritrovato il vero Osimhen che veniva da un periodo di distrazioni bellissime come il Pallone d'Oro africano, la Coppa d'Africa. Ora lo vedo più concentrato. Su 5 gare con Calzona, gli azzurri non hanno mai perso. Penso he il Napoli arrivi bene, con una buona inerzia. Mario Rui ha fatto un'ottima gara contro il Torino. Quel 5% che ho tolto al Barcellona, l'ho fatto perché vedo una squadra con dei problemi. Ha tanti campioni nonostante le tante assenze. Ci sono calciatori importanti per carità, ma a mio avviso c'è un grande assente: il Camp Nou".