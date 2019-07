Sky, Marchetti: "Se salta Lozano il Napoli vira su Icardi! Su Elmas e James Rodriguez..."

Calciomercato Napoli - A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto Luca Marchetti, di Sky Sport

"Il Napoli vorrebbe prendere James Rodriguez in prestito, ma a 35 non a 42 milioni. Per Lozano la strada è in salita perchè si è inserito il Valencia e se non dovesse centrare questo colpo, potrebbe utilizzare questa somma per un giocatore come Icardi. L'attaccante non ha mai accettato la corte di altre squadre, c'è un feeling con la Juve e il Napoli ci ha provato ad inserirsi.

Elmas? Piace moltissimo ad Ancelotti e a Giuntoli, è un investimento relativamente basso per un giovane interessante e l'alternativa è Pulgar del Bologna.

Veretout? Non sarebbe conveniente per la Fiorentina inserire nell'affare un giocatore"