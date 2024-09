Sky, Marchetti: "Napoli da scudetto? Mi sembra esagerato! C'è un però..."

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport. Queste le sue parole:

Che idea ti sei fatto della situazione di Vlahovic nella nuova Juventus di Thiago Motta?

“La Juventus cercherà un attaccante per il prossimo anno se verrà trovata una sistemazione per Vlahovic. L’errore ora è non avere un’alternativa in rosa al serbo. Un’idea poteva essere Depay, che era a parametro zero e che però a quanto pare non è stato mai nelle idee della Juventus. Nell’ultima partita se si doveva sostituire Vlahovic con Weah tanto valeva continuare comunque con il primo. Ora Dusan è tra i primi cinque giocatori per occasioni create e a livello statistico ha segnato più o meno quello che avrebbe dovuto segnare, ma il punto è proprio qui. Gli sta mancando il colpo in più del campione. In Serie A anche Lautaro, Lukaku e Leao però non stanno brillando. Pure poi Yildiz è un grande giocatore, ma non si può cambiare giudizio ogni partita”.