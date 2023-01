Sky, Marchetti: "Il Napoli può uccidere il campionato battendo la Juve, ma l'11 di Allegri è più in salute"

Ultime notizie calcio - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a TMW Radio durante L'Editoriale. Queste le sue parole su Napoli-Juve:

Chi sta meglio tra le squadre che si giocano lo Scudetto?

"La più in salute è la Juventus, numeri alla mano. Non prende mai gol, è più cinica che mai e ha recuperato posizioni su posizioni in classifica. Le altre non hanno avuto continuità, l’Inter ha fatto una grande partita col Napoli ma poi non ha brillato con il Monza. Il Napoli ha fatto fatica con l’Inter, il Milan ha fatto due grandi partite per 75 minuti, peccato però che la partita duri di più. Con la Salernitana ha rischiato, con la Roma ha buttato due punti pesanti. La Juventus che è l’unica ad aver fatto sei punti comunque non ha esaltato, specialmente a Cremona la vittoria è arrivata grazie a un episodio".

Napoli-Juventus di venerdì può decidere il campionato?

"La Juventus può riaprire a suo vantaggio la corsa Scudetto, anche se il vantaggio che ha il Napoli è importante e lo dimostra il fatto che sia già Campione d’inverno. Non conta nulla, però sempre meglio stare davanti piuttosto che rincorrere. Se il Napoli dovesse vincere, il campionato sarebbe chiuso a doppia mandata, le milanesi non sono continue e la Juve non dà le giuste risposte anche se sta ottenendo risultati importanti. C’è sempre la sensazione che la Juve sia legata a degli episodi casuali. Nonostante questo il lavoro di Allegri è straordinario, perché è riuscito a creare una base sulla quale costruire un qualcosa di importante. Vedremo se lo farà con i giovani come Fagioli, Miretti e Kean o se punterà su elementi come Paredes, Vlahovic, Pogba e Chiesa".