Sky, Marchetti: "Il Napoli avrà il doppio impegno da qui fino a dicembre! Callejon e Mertens vogliono restare, su Zielinski e Milik..."

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Da qui fino a dicembre, il Napoli avrà il doppio impegno quasi sempre perchè quando non c’è la coppa, ci sarà il turno infrasettimanale di campionato e gli sforzi fatti nel mercato dovranno ripagare sul campo. Il Napoli ha più titolari rispetto allo scorso anno ed è un vantaggio che Ancelotti dovrà saper governare perchè rosa ampia e competitiva può significare anche più bronci. Callejon e Mertens? Credo che resterebbero volentieri. Con l’addio di Sarri se non ci fosse stato Ancelotti, tanti azzurri sarebbero andati via. C’è da capire se il Napoli potrà ancora credere per poi immaginare determinati rinnovi. La fiducia a Milik non è mai stata in bilico, anche quando si parlava di Icardi, la permanenza del polacco non è mai stata in dubbio. Il Napoli vuole rinnovare anche il contratto di Zielinski, ma ci sono degli aspetti da valutare tra cui la clausola”.