Sky, Marani sulla SuperLega: "Restano fuori i club che hanno utili e se lo possono permettere"

Ultime calcio - Ai microfoni di Sky, Matteo Marani ha parlato della Superlega:

“Vorrei che le piccole fossero un pochino più scaltre e indipendenti. La storia del calcio italiano è stata fatta dalle piccole. Speravo di vedere un secondo scudetto del Torino, per poter parlare di un campionato equilibrato. Ora le grandi fanno la loro partita e i piccoli devono essere forti e uniti. Nel progetto Superlega non ci sono il Bayern o il Borussia Dortmund: gli unici club che hanno fatto utili negli ultimi anni e hanno una situazione sostenibile per restarne fuori”.