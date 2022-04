Sky Marani: "La Juventus ha la possibilità di chiudere il campionato sul podio"

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni

"Tra il finire quarti o finire terzi, sicuramente è meglio finire terzi. La Juventus ha la possibilità di chiudere il campionato sul podio, senza contare anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Allegri non vuole farsi sfuggire questa doppia opportunità. La formazione bianconera ha la forza e l’organico per lottare per il campionato. È partita male, poi ha avuto la possibilità di ritrovarsi in corsa assieme a Inter e Milan".