Sky, Marani all'intervallo: "Il Napoli non lascia traccia, nel primo tempo sembrato un album di figurine e non una squadra"

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato così nell’intervallo di Udinese-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ci ha detto troppo poco per quello che ci aspettavamo. Non abbiamo rivisto il Napoli, neanche nei suoi uomini principali. Vedo una squadra in difficoltà e che non lascia traccia, fa fatica a giocare ed il gioco non è fluido. Per la qualità che ha sembra un album di figurine e non una squadra. Ci sono responsabilità difensive forti ma non si vede il Napoli che ci siamo abituati a vedere. Serve peso in mezzo ed accelerare il gioco e sperare che l’Udinese possa calare un po’. Non sta concedendo spazi ed è molto veloce quando riparte con Lasagna. Sul gol sbagliano Mario Rui e Koulibaly”.