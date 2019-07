Sky, Marani a CN24: "Maradona la più grande operazione del calcio italiano, trattativa fatta di 44 giorni folli e magici: tutti i dettagli nello speciale di stasera"

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live", trasmissione in onda sul canale 296. Ecco quanto da lui affermato:

"Maradona al Napoli è la più grande trattativa della storia del calcio italiano, è stato il più grande di tutti. Arrrivò in un momento impensabile: il Napoli aveva chiuso al 12° posto l'anno prima. Fu uno sforzo straordinario di Ferlaino, del sindaco, furono vergognose le accuse rivolte dalla Francia che parlavano di un coinvolgimento della Camorra. Mostreremo anche il primo contratto, furono 44 giorni , magici, incredibili e folli. Ci tenevo a raccontare questo speciale su Maradona, sono stati necessari 4 mesi di lavoro. Napoli dall'alto è una cartolina. Siamo andati anche a Barcellona, anche nella camera tra il vicepresidente del Barcellona e Iuliano. Vedrete un documento straordinario: il telex mandato dal Banco di Napoli a Barcellona per stabilire le cifre. Maradona è ovunque a Napoli: nei ricordi delle persone, nelle voci, nell'aria, nelle immagini. Siamo andati a riprendere con le telecamere le testimonianza, i murales. Maradona non è mai andato via da Napoli, è una città che ho nel cuore perché è di una bellezza struggente. Nessuno come Napoli ha capito Maradona e nessuno come Maradona ha capito Napoli. Il legame è qualcosa di più profondo".