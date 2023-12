Sky - Gli azzurri hanno saputo del sorteggio solo dopo l'allenamento, Mazzarri inflessibile

Il giornalista di Sky Francesco Modugno da Castel Volturno ha commentato il sorteggio di Champions League del Napoli che ha pescato il Barcellona

"Una sfida a cui il Napoli arriverà con tantissima voglia, ma consapevole del valore dell’avversario. Sarà bella viverla e anche aspettarla, come lo era aspettare oggi l’esito del sorteggio il cui esito la squadra ha scoperto solo negli spogliatoi dopo l’allenamento perché nel mentre si estraevano le sfere a Nyon c’era l’allenamento e Mazzarri è stato inflessibile, quindi del Barcellona hanno saputo tutti dopo. Ci sono tanti obiettivi, domani il Frosinone al Maradona che arriverà per fare l’impresa e il Napoli dovrà gestire le forze. Ci sarà un turn over massiccio anche se quelli che andranno in campo sono tutti di valore. Tornerà Mario Rui dall’inizio e ci sarà spazio per Simeone, Raspadori e Lindstrom"