Sky, Giunta: "Rinnovi? Milik sarà il prossimo dopo Zielinski. Torreira seguito con grande attenzione dal Napoli"

"Rinnovo Zielinski? Finalmente si è arrivati alla quadra dei numeri sugli anni di contratto e l’ingaggio. Regalo sotto l’albero per città e società visto che Zielinski è un giocatore importante".

"Rinnovo Milik? Si trascina da tempo come le altre trattative dei rinnovi. Il Napoli va passo dopo passo, Milik sarà il prossimo dopo Zielinski. Per me Milik deve essere la priorità del Napoli, per me gli azzurri devono ripartire da lui perché è un attaccante straordinario".

"Torreira? Giocatore che sempre piaciuto al Napoli, piaceva in passato anche con altri allenatori. E’ un giocatore pronto, in grado di dare a Gattuso quello che cerca cioè un regista con un’ottima visione di gioco. Pronto perché già conosce la Serie A. Poi da quello che so i giocatori sono molto scontenti per i risultati ottenuti, quindi qualcuno potrebbe prendere la palla al balzo. Piace ed è seguito con grande attenzione dal Napoli".

"Ghoulam è diventato un mistero: un giocatore che prima dell'infortunio era devastante".