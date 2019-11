Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ibrahimovic? Il si definitivo al Milan non è ancora arrivato. Lo svedese ha preso tempo sino ai primi di dicembre. Il Napoli non si è mosso ancora con un'offerta seria, solo il Milan è uscito allo scoperto incontrando Raiola ma l'offerta fatta dai rossoneri non è quella che Ibra vorrebbe. Zlatan vuole essere pagato per quello che vale".