Sky, Di Bello: "Il Napoli ha l'obbligo di provarci a vincere scudetto e l'Europa League"

Leo Di Bello di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Corsa Champions molto interessante dopo la sosta e il mercato. La Juventus ora si candida e vuole sorpassare l’Atalanta. L’Inter se allunga e vince con il Milan potrebbe essere decisivo per lo scudetto. L’Inter con Gosens ha ancor più di prima qualcosa avanti rispetto le altre. Il Napoli è al secondo posto e ha grande qualità nella rosa, mi aspetto che Osimhen torni sui suoi livelli. Il Napoli più della altre ha l’obbligo di provarci e sfidare l’Inter. Il Barcellona si è rinforzato in vista della sfida in Europa League con il Napoli, gli azzurri hanno il dovere di provare a vincere la coppa. Chi vincere questa sfida si candida al trofeo europeo".