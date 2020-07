Ultimissime calcio Napoli - Stefano De Grandis, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita Genoa-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Genoa ha incontrato un Napoli in ottima forma, aveva rimesso in piedi la partita ma poi l’ha persa per un errore difensivo sul gol di Lozano. Troppo spazio per lui. E’ clamoroso l’equilibrio tra chi gioca titolare e chi subentra nel Napoli”.