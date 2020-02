Sky, Condò: "Milik il miglior bomber della Serie A dopo Lukaku!" Interviene Costacurta: "E' superiore a Immobile e Higuain?"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel post partita della partita tra la Sampdoria ed il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Interviene Costacurta:

“Non lo so. E’ superiore a Immobile, Dzeko, Higuain, Zapata? Non lo so, è dura…”