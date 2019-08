Presente negli studi di SkySport per la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', Paolo Condò ha parlato del prossimo campionato pronto a partire nel weekend: "Vedo una Serie A più combattuta, in questo momento Napoli e Inter si sono avvicinate alla Juventus e hanno le loro chance. Queste tre squadre faranno un loro campionato a parte, mentre le altre più importanti se la giocheranno per il quarto posto più qualche sorpresa magari".