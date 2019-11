Sky, Compagnoni: "Napoli, sembra si sia rotto il giocattolo. E' il momento più difficile della gestione De Laurentiis"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Questo è il momento più difficile della gestione De Laurentiis, si esce fuori solo coi risultati. Non aver perso a Milano è già importante, anche se ho visto una squadra che ha smarrito l'entusiasmo. Vincendo ad Anfield cambierebbe tutto, ci mancherebbe. Vedendolo dall'esterno sembra si stia rompendo il giocattolo. Il Napoli resta una squadra molto forte e non rimettere a posto i cocci sarebbe un vero peccato. Il Napoli ha tutte le possibilità di entrare nelle prime quattro, l'Atalanta è arrivata terza l'anno scorso e dopo otto partite aveva solo sei punti. A Napoli si deve ricompattare l'ambiente, devono ritrovare l'entusiasmo. Annullare le multe potrebbe essere un modo per ricompattare l'ambiente, anche se la società ci tiene a questo per non dare la sensazione di essere succube dei calciatori".