Sky, Compagnoni: "Mercato folle del Napoli, hanno fatto il fantacalcio! Centrocampo senza alcun senso, è stato fatto un disastro"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Compagnoni analizza a Sky Sport il momento e il mercato del Napoli: "A livello tecnico il Napoli è una squadra fortissima, ha tante risorse. Il problema è tattico e mentale. Il problema tattico c'era già con Ancelotti. Io sospetto che il Napoli sia stato costruito come se fosse un fantacalcio, i calciatori arrivati sono tutti bravi, ma a livello tattico è stato un disastro il mercato del Napoli. Manolas-Koulibaly ok, non si discute. Il centrocampo però è folle. Non esiste un regista. In questo momento ti gira male, però a livello tattico la squadra è stata costruita male. E' stato fatto il fantacalcio".