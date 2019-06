Sky, Compagnomi: "Manolas acquisto più importante di James Rodriguez. Veretout? Dipende dal modulo"

Maurizio Compagnoni, collega di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il modus operandi del Napoli sul mercato è esaltante. James è un grande nome ma il grande acquisto sarebbe quello di Manolas. Meret deve crescere anche se è già fortissimo. Veretout mi piace molto e lo seguo da tempo. Un giocatore completo che potrebbe essere un buon rinforzo per Ancelotti, anche se molto dipende dal modulo che corrà adottare l'allenatore. Non mi piace Fabian centrale di centrocampo perchè è fortissimo negli inserimenti e non lo vedo come regista. Somiglia molto a Redondo come caratteristiche ma fanno due ruoli diversi perchè l'argentino era più un regista mentre lo spagnolo rende più da esterno. Se il Napoli non sta cercando una punta vuol dire che è soddisfatto delle alternative che ha in rosa. Il restauro del San Paolo e i colpi di mercato potrebbero riavvicinare i tifosi allo stadio, credo che basti poco per rivedere l'impianto di fuorigrotta nuovamente pieno"